Известны сроки второй волны COVID-19 в Украине

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко озвучил сроки наступления второй волны коронавируса в стране. Предположительно это середина осени. Как действовать и к чему готовиться населению уже есть рекомендации, но будут ли они соблюдаться – большой вопрос.

"Мы видим, что тенденции распространения коронавирусной болезни в мире не позитивны, и сегодня в Европе начинается вторая волна. Начинается рост случаев коронавирусной болезни в Германии, Швейцарии, значительно возрастает количество случаев в Испании. Поэтому мы должны быть готовы к увеличению количества случаев. И мы прогнозируем, что в Украине может быть увеличение количества случаев коронавирусной болезни именно во время эпидсезона гриппа и ОРВИ, с октября по апрель", - сообщил Ляшко.

В связи с этим регионам намерены поручить подготовить коечный фонд к возможному увеличению гриппа и коронавируса.

"Мы должны подвести кислород к кроватям в отведенном постельном фонде, мы должны обеспечить вирусными препаратами, средствами индивидуальной защиты. Мы должны подготовиться, пока у нас есть время", - говорит санврач.

По его словам, сейчас система здравоохранения справляется с нагрузкой. "Но мы прогнозируем увеличение количества случаев COVID", - добавил замминистра.

Кроме того, Ляшко призвал украинцев вакцинироваться от гриппа, чтобы избежать коинфекций и одновременного переноса гриппа и коронавирусной болезни. ВОЗ уже определила штаммы гриппа на грядущий сезон, добавил он.