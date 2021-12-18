Известны сроки второй волны COVID-19 в Украине

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко озвучил сроки наступления второй волны коронавируса в стране. Предположительно это середина осени. Как действовать и к чему готовиться населению уже есть рекомендации, но будут ли они соблюдаться – большой вопрос.
В связи с этим регионам намерены поручить подготовить коечный фонд к возможному увеличению гриппа и коронавируса.
По его словам, сейчас система здравоохранения справляется с нагрузкой. "Но мы прогнозируем увеличение количества случаев COVID", - добавил замминистра.
Кроме того, Ляшко призвал украинцев вакцинироваться от гриппа, чтобы избежать коинфекций и одновременного переноса гриппа и коронавирусной болезни. ВОЗ уже определила штаммы гриппа на грядущий сезон, добавил он.
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