Израиль заявил о снижении эффективности Pfizer из-за штамма "Дельта" 

10:31 06 июля Киев, Украина

Согласно данным Минздрава Израиля, с появлением штамма "Дельта" в стране наблюдается снижение эффективности вакцины Pfizer до 64%.

Об этом сообщает Newsru.co.il.



При этом, согласно данным Минздрава, эффективность вакцины против тяжелого течения болезни, приводящего к госпитализации, остается на уровне 93%.



В компании пока не прокомментировали это заявление.



Ранее премьер-министр страны Нафтали Беннет распорядился провести два медицинских исследования, касающиеся прививок. Первое будет проведено среди пациентов, прошедших вакцинацию, но в дальнейшем заразившихся коронавирусом, с учетом различных факторов (возраста, фоновых заболеваний, даты вакцинации и т. д.). Исследование будет проведено для изучения эффективности вакцины и скорости ослабления ее действия у людей разных возрастных групп и с различными фоновыми заболеваниями.



Второе исследование серологическое, направленное на изучение изменения со временем у вакцинированных клеточного иммунитета.



В Израиле была одна из самых эффективных в мире кампаний по вакцинации от коронавируса. Около 60% населения Израиля получили хотя бы одну прививку Pfizer, в результате чего число ежедневных случаев COVID-19 снизилась с более чем 10 000 в январе. Однако из-за более заразного штамма "Дельта" число новых случаев COVID-19 начало расти.