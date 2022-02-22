Израиль ослабляет COVID-ограничения: будут впускать даже невакцинированных туристов

Израиль с 1 марта 2022 будет впускать в страну даже невакцинированных туристов, в настоящее время в Израиль допускаются только иностранцы, привитые от COVID-19.
В то же время путешественники должны сдать два COVID-теста перед въездом в страну: один до пересечения границы, а второй – после приземления в Израиль.
В то же время путешественники должны сдать два COVID-теста перед въездом в страну: один до пересечения границы, а второй – после приземления в Израиль.
Несмотря на это, Беннет пообещал «держать руку на пульсе» и дальше следить за развитием событий.
В январе 2022 года в Израиль въехало около 46 тысяч туристов. В январе 2020 года, еще до пандемии коронавируса, этот показатель составил 330 тысяч.
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