Израиль ослабляет COVID-ограничения: будут впускать даже невакцинированных туристов

16:15 21 Февраль Киев, Украина





В то же время путешественники должны сдать два COVID-теста перед въездом в страну: один до пересечения границы, а второй – после приземления в Израиль. Израиль с 1 марта 2022 будет впускать в страну даже невакцинированных туристов, в настоящее время в Израиль допускаются только иностранцы, привитые от COVID -19.В то же время путешественники должны сдать два COVID-теста перед въездом в страну: один до пересечения границы, а второй – после приземления в Израиль.

«Мы наблюдаем стабильное снижение заболеваемости коронавирусом, поэтому пора постепенно открывать границы страны, которые мы закрыли одними из первых в мире», – говорит премьер Израиля Нафтали Беннет.

Несмотря на это, Беннет пообещал «держать руку на пульсе» и дальше следить за развитием событий.



В январе 2022 года в Израиль въехало около 46 тысяч туристов. В январе 2020 года, еще до пандемии коронавируса, этот показатель составил 330 тысяч.