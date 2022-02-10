Израиль объявил повторный локдаун

18:24 18 Сентябрь Киев, Украина

Израиль стал первой страной, которая объявила о введении повторных жестких карантинных мер, ограничения начинают действовать с сегодняшнего дня и продлятся минимум 3 недели.

Об этом 18 сентября сообщило издание The Jerusalem Post



Также отмечается, что карантин будет действовать и во время Рош ха-Шана, и Симхат-тора, который празднуют с вечера 9 октября до следующего захода солнца.



Гражданам запрещено отдаляться от дома более чем на 1000 метров. В пределах этого расстояния людям можно выходить в парки, на детские площадки и для молитв в Йом-кипур (Судный день), который в этом году отмечается 27-28 сентября.



Отходить от дома больше чем на километр разрешается лишь в некоторых случаях: на работу, за продуктами и лекарствами, товарами первой необходимости, для оказания помощи людям в тяжелом положении, на похороны, обрезание, в суд, в Кнессет и на донорский пункт. В этот перечень входит также участие в акциях протеста.





В то же время заниматься спортом всей семьей разрешается, если для этого не требуется поездка на транспорте. Участники соревнований могут заниматься в спортивных центрах.

Израильтянам запрещено ходить в гости, отдыхать на пляжах, собираться компаниями более десяти человек в закрытых помещениях и более двадцати - на открытых пространствах. Общественный транспорт и предприятия будут работать с ограничениями. Образовательные и развлекательные учреждения, кафе, рестораны и спортивные клубы закрыты, как и торговые центры, парикмахерские и салоны красоты.



Правительство объявило о программе по экономической поддержке населения и предпринимателей. В частности, она предусматривает снижение на десять процентов зарплаты некоторых высокопоставленных госслужащих; изменение критериев получения помощи для бизнеса - теперь затраты будут возмещать тем предприятиям, оборот которых снизился как минимум на 25 процентов (вместо прежних 40 процентов); ускоренное получение денежных выплат; помощь в уплате муниципального налога.



Отметим, что Израиль стал первой страной, где повторно объявили общенациональный карантин. Ограничения там отменили в мае, когда заболеваемость сократилась до единичных случаев в сутки.