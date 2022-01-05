Израиль обновил рекорд по суточному приросту инфицированных коронавирусом

13:00 05 Январь Киев, Украина

За последние 24 часа (с 00:01 до 23:59 вторника 4 января) в Израиле официально подтверждено 11 978 новых случаев заражения коронавирусом , а с севера – еще 3015. Прошлый рекорд был зафиксирован 2 сентября 2021 года.

Об этом пишет vesty . co . il и со ссылкой на Министерство здравоохранения Израиля.



Доля положительных анализов продолжает расти, она достигла уже 6,65%. При том что 30 декабря она держалась на уровне 2,93%.



В медицинских центрах проходят лечение 285 пациентов – в тяжелом состоянии госпитализированы 125 больных; в критическом состоянии – 46. К аппаратам ИВЛ подключены 38 больных. За сутки не было зафиксировано смерти.



Напомним, что недавно правительство Израиля ввело обязательную вакцинацию уже четвертой дозой вакцины от коронавируса. В первую очередь ее получат медики и граждане старше 60 лет.



Такой шаг должен повысить количество антител в крови в 5 раз, заявляет Правительство, ссылаясь на клинические исследования. К тому же, другие предыдущие исследования, проведенные в Израиле, показали, что эффективность вакцины снижается через три-четыре месяца.