Израиль намерен вакцинировать против коронавируса детей 5-11 лет

09:22 15 Ноябрь Киев, Украина

На этой неделе в Израиле стартует вакцинация детей в возрасте 5-11 лет. Минздрав станы намерен использовать препарат производства Pfizer и BioNTech в дозе 10 мкг.

1,2 миллиона детей Израиля относятся к возрастной группе 5-11 лет. Согласно недавнему опросу родителей, чьи дети попадают в указанные возрастные рамки 27 % опрошенных не против вакцинации детей, 33% - против, 40% - еще не определились.

Точной даты начала вакцинации еще нет, так как нет самой вакцины в стране.

Отметим, Pfizer и BioNTech заявили, что их вакцина показала 90,7% эффективности против коронавируса в клиническом исследовании детей в возрасте от 5 до 11 лет.