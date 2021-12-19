Израиль начал массовую антиковидную вакцинацию детей от 5 до 11 лет

Израиль стал одной из немногих стран мира, где начали прививать детей от 5 до 11 лет вакциной Pfizer, чтобы предотвратить новую волну распространения Covid.
Хотя кампания по вакцинации детей началась во вторник, 23 ноября, в некоторых местах прививки делали и накануне. Уполномоченный по борьбе с Ковид Салман Сарко назвал кампанию "праздником для родителей, которые теперь могут защитить своих детей". В страховых компаниях страны уже сделаны тысячи записей на вакцинацию.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал родителей не препятствовать вакцинации их детей, акцентировав на том, что прививка совершенно безопасна, а данные, которые предоставила компания, свидетельствуют об 91% эффективности вакцины. После начала вакцинации детей он привил своего девятилетнего сына.
Беннет также напомнил о нынешней волне коронавируса в Европе и росте индекса репродукции вируса в Израиле, это показатель того, сколько людей в среднем заражает 1 человек, что позволяет установить скорость распространения Covid-инфекции.
Хотя кампания по вакцинации детей началась во вторник, 23 ноября, в некоторых местах прививки делали и накануне. Уполномоченный по борьбе с Ковид Салман Сарко назвал кампанию "праздником для родителей, которые теперь могут защитить своих детей". В страховых компаниях страны уже сделаны тысячи записей на вакцинацию.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал родителей не препятствовать вакцинации их детей, акцентировав на том, что прививка совершенно безопасна, а данные, которые предоставила компания, свидетельствуют об 91% эффективности вакцины. После начала вакцинации детей он привил своего девятилетнего сына.
Беннет также напомнил о нынешней волне коронавируса в Европе и росте индекса репродукции вируса в Израиле, это показатель того, сколько людей в среднем заражает 1 человек, что позволяет установить скорость распространения Covid-инфекции.
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