Измененный перечень стран "красной зоны"

Коронавирус двигается по миру семимильными шагами, европейские страны одна за другой ужесточают карантинные меры для населения, но все же какая-то положительная тенденция в мире наблюдается. Так, Минздрав Украины сократил количество стран "красной зоны".
В список стран "красной" зоны всего входят 46 стран, а именно: Бельгия, Чехия, Швейцария, Словения, Франция, Черногория, Нидерланды, Грузия, Австрия, Испания, Италия, Великобритания, Болгария, США, Швеция.
На прошлой неделе в "красной" зоне находились 50 стран.
В перечень стран "зеленой" зоны включены, в частности, Германия, Кипр, Греция, Израиль, Канада, Норвегия, Индия, Турция и Египет.
Из ближайших соседей Украины в "зеленую" зону входят Беларусь (134,1 на 100 тыс.), РФ (168,7 на 100 тыс.) и Молдова (240,3 на 100 тыс.).
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