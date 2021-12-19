Из реанимаций после ИВЛ выходят 10-20% больных, - медики

Каждая волна коронавируса приносит все более тяжелых пациентов в столичные больницы. В этом убедились журналисты «Дня» , общаясь с работниками инфекционных и реанимационных отделений.
Фотокорреспондент «Дня» Николай Тимченко побывал в КНП «Киевская городская клиническая больница №9», КНП «Киевская городская клиническая больница №6» и КНП «Киевская городская клиническая больница №1 исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА)». Он поделился своими впечатлениями на своей странице в Facebook .
25 ноября Тимченко побывал в коронавирусном отделении Киевской городской клинической больницы №9. «Отделение небольшое. Из коридора в каждую палату есть окно. Также во всех палатах есть камеры, которые выведены на отдельный экран в ординаторской, таким образом, пациенты никогда не остаются без присмотра», – рассказывает он. Все больные в кислородных масках, часть из них без сознания.
Врачи рассказывают, что из реанимации после ИВЛ выздоравливают только 10-20%. Реанимация – это последний шанс, когда другое лечение не помогает. Штамм «Дельта» очень тяжелый, и процент выздоравливающих сейчас меньше, чем раньше.
Врачи также рассказывают, что все больные в реанимации – невакцинированы.
30 ноября Тимченко побывал в Киевской городской клинической больнице №1, где пообщался с больными, которые уже начали поправляться. Большинство пациентов намерены вакцинироваться, когда придет время после выздоровления.
Фотокорреспондент «Дня» Николай Тимченко побывал в КНП «Киевская городская клиническая больница №9», КНП «Киевская городская клиническая больница №6» и КНП «Киевская городская клиническая больница №1 исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА)». Он поделился своими впечатлениями на своей странице в Facebook .
25 ноября Тимченко побывал в коронавирусном отделении Киевской городской клинической больницы №9. «Отделение небольшое. Из коридора в каждую палату есть окно. Также во всех палатах есть камеры, которые выведены на отдельный экран в ординаторской, таким образом, пациенты никогда не остаются без присмотра», – рассказывает он. Все больные в кислородных масках, часть из них без сознания.
Врачи рассказывают, что из реанимации после ИВЛ выздоравливают только 10-20%. Реанимация – это последний шанс, когда другое лечение не помогает. Штамм «Дельта» очень тяжелый, и процент выздоравливающих сейчас меньше, чем раньше.
Врачи также рассказывают, что все больные в реанимации – невакцинированы.
30 ноября Тимченко побывал в Киевской городской клинической больнице №1, где пообщался с больными, которые уже начали поправляться. Большинство пациентов намерены вакцинироваться, когда придет время после выздоровления.
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