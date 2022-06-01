Италия сняла все противоковидные меры для въезжающих в страну

Италия с 1 июня 2022 года отменила все ограничения введенные из-за распространения коронавируса для путешественников.
Об этом сообщило издание The Independent,
С сегодняшнего дня путешественникам больше не нужно предъявлять ни доказательства полной вакцинации, ни отрицательный тест на COVID-19 для невакцинированных.
При этом это необходимость заполнения туристами специальной регистрационной формы была отменена еще 1 мая.
При этом это необходимость заполнения туристами специальной регистрационной формы была отменена еще 1 мая.
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