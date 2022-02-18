Исследования украинских ученых показали, что Омикрон - самый распространенный штамм коронавируса

«Наши учёные провели полногеномное генотипирование образцов методом секвенирования нового поколения. Из 93 больных Covid-19, у которых были взяты образцы, 80 – госпитализированы. 15 человек были невакцинированы, 23 – вакцинированы, у 55 пациентов статус вакцинации неизвестен. Возраст: семь – дети до 16 лет; 42 больных – до 50 лет; 25 больных – 50-64 года; 19 больных – 65 лет и выше», – говорится в сообщении.