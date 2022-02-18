Исследования украинских ученых показали, что Омикрон - самый распространенный штамм коронавируса

Ученые Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины завершили исследование штаммов SARS-CoV-2 в 93 образцах, взятых у больных коронавирусом. Образцы, собранные с 10 по 31 января в 11 регионах страны, предоставил Центр общественного здоровья Минздрава.
Регионы, откуда поступили образцы: Ужгород, Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Черкассы, Хмельницкий, Ровно, Харьков, Киев, Одесса.
Как выяснили ученые института, во всех 11 регионах доминирует Омикрон.
«Этот штамм детектирован в 83 образцах (89,3%). В Украине, судя по исследуемой выборке, присутствуют все ныне известные варианты «Омикрона»: BA.1 и BA.2 обнаружены в семи регионах, BA.1.1 – в восьми, вариант BA.3 – в одном регионе (см. рис. внизу налево)», – сообщили ученые.
В то же время в 10 образцах ученые обнаружили «Дельту» штамм. Это материнский, так называемый. индийский штамм (B.1.617.2) и их варианты, в частности AY.43, AY.4, которые признаны опасными. В остальных образцах с «Дельтой» – вариант «русская «дельта» (AY.122).
На сегодняшний день штамм «Омикрон» царит во всем мире: по состоянию на середину февраля, по данным мировой базы GISAID, он обнаружен в более чем 90% всех образцов.
В конце января в Европе «Омикрон» составлял 86%, в мире – 84%, а в Украине – 89%.
«Можно сказать, что данные значительно не отличаются. Однако соотношения разных вариантов «Омикрона» в Украине и мире все же разные. Так, первый вариант "Омикрона" и его разновидность B.1.1. в Европе и мире в январе имели большие показатели, чем в Украине, тогда как в Украине было зафиксировано более чем вдвое более высокий уровень присутствия варианта BA.2. Этому варианту присуща более высокая контагиозность (скорее распространение) по сравнению с предыдущими вариантами «Омикрона» и других штаммов SARS-CoV-2», – рассказали ученые.
Украинские ученые напомнили, что BA.3 – вариант «Омикрона», выявленный последним (в конце ноября прошлого года), – не превышает 1% и сегодня преимущественно встречается в Польше. Его свойства еще не исследуются.
Что касается «Дельта» штамма, который в ноябре прошлого года охватывал более 96% образцов в мире, то сейчас его эффективно замещает «Омикрон». В конце января «Дельта» обнаружена только в 13,8% образцов в Европе, и в 16% – в мире.
«Итак, как видим, динамика смены штаммов SARS-CoV-2 в Украине отличается от общемировой и европейской. Для более значимых выводов, какие именно варианты «Омикрона» будут преобладать в нашей стране и будут ли новые опасные варианты, о возможном появлении которых предупреждает ВОЗ, необходима большая выборка для исследования и дальнейший мониторинг штаммов коронавируса в Украине», – говорится в сообщении.
Как выяснили ученые института, во всех 11 регионах доминирует Омикрон.
«Этот штамм детектирован в 83 образцах (89,3%). В Украине, судя по исследуемой выборке, присутствуют все ныне известные варианты «Омикрона»: BA.1 и BA.2 обнаружены в семи регионах, BA.1.1 – в восьми, вариант BA.3 – в одном регионе (см. рис. внизу налево)», – сообщили ученые.
В то же время в 10 образцах ученые обнаружили «Дельту» штамм. Это материнский, так называемый. индийский штамм (B.1.617.2) и их варианты, в частности AY.43, AY.4, которые признаны опасными. В остальных образцах с «Дельтой» – вариант «русская «дельта» (AY.122).
На сегодняшний день штамм «Омикрон» царит во всем мире: по состоянию на середину февраля, по данным мировой базы GISAID, он обнаружен в более чем 90% всех образцов.
В конце января в Европе «Омикрон» составлял 86%, в мире – 84%, а в Украине – 89%.
«Можно сказать, что данные значительно не отличаются. Однако соотношения разных вариантов «Омикрона» в Украине и мире все же разные. Так, первый вариант "Омикрона" и его разновидность B.1.1. в Европе и мире в январе имели большие показатели, чем в Украине, тогда как в Украине было зафиксировано более чем вдвое более высокий уровень присутствия варианта BA.2. Этому варианту присуща более высокая контагиозность (скорее распространение) по сравнению с предыдущими вариантами «Омикрона» и других штаммов SARS-CoV-2», – рассказали ученые.
Украинские ученые напомнили, что BA.3 – вариант «Омикрона», выявленный последним (в конце ноября прошлого года), – не превышает 1% и сегодня преимущественно встречается в Польше. Его свойства еще не исследуются.
Что касается «Дельта» штамма, который в ноябре прошлого года охватывал более 96% образцов в мире, то сейчас его эффективно замещает «Омикрон». В конце января «Дельта» обнаружена только в 13,8% образцов в Европе, и в 16% – в мире.
«Итак, как видим, динамика смены штаммов SARS-CoV-2 в Украине отличается от общемировой и европейской. Для более значимых выводов, какие именно варианты «Омикрона» будут преобладать в нашей стране и будут ли новые опасные варианты, о возможном появлении которых предупреждает ВОЗ, необходима большая выборка для исследования и дальнейший мониторинг штаммов коронавируса в Украине», – говорится в сообщении.
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