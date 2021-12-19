Исследование: каким штаммом коронавируса чаще всего заражаются украинцы

16:47 24 Ноябрь Киев, Украина

Украинцы, болеющие коронавирусом , преимущественно заражены штаммом «Дельта» вируса SARS-CoV-2.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного учеными Института молекулярной биологии и генетики.



«Для анализа нам было предоставлено 75 образцов, взятых в конце октября у больных из восьми регионов Украины: Харьков – 8 образцов, Херсон – 10, Киев – 9, Львов – 9, Ужгород – 10, Одесса – 10, Днепр – 10, Луцк – 9. Во всех образцах детектирован «Дельта» штамм вируса SARS-CoV-2. Последние исследования так же, как и предыдущие, проведенные в ИМБГ в начале ноября, свидетельствуют: преобладает «материнский» штамм «Дельта», т.н. индийский (B.1.617.2) – он обнаружен в 60% образцов», – отмечается в сообщении.



В остальных исследуемых образцах обнаружено 9 различных вариантов этого штамма.



"Среди них есть "Дельта AY.4", который, как уже доказали британские ученые, имеет повышенный уровень контагиозности (то есть скорости инфицирования) по сравнению с "материнским" индийским штаммом", - уточняют ученые.



Ученые обнаружили "Дельта AY.4" штамм в 8 исследуемых образцах. Более всего поражена им, судя по выборке, Волынь: в трети изучаемых образцов из этой области детектирован «Дельта AY.4» штамм. «Дельта AY.4» штамм обнаружен также в двух образцах из Львовской области, по 1 образцу – из Одессы, Днепра и Херсонской области», – говорится в исследовании.



Впервые в Украине зафиксировано появление штамма "Дельта AY.4.2" – в городе Днепр. Этот вариант Дельты (его впервые зафиксировали в Великобритании летом 2021 г.) британские ученые считают наиболее контагиозным из всех вариантов вируса SARS-CoV-2.



Важно подчеркнуть: и сам индийский «материнский» штамм, и его мутированные варианты имеют очень высокий уровень контагиозности по сравнению с уханским штаммом SARS-CoV-2, пришедшим в свет в декабре 2019 г. из Китая, и британским «Альфа», который вызвал предыдущую волну заболевания в Украине и мире.



Об этом свидетельствуют и данные международной научной базы данных GISAID, согласно которым на сегодняшний день разнообразные варианты штамма «Дельта» найдены в более чем 97% образцов, секвенированных в мире. Это беспрецедентно, ведь до сих пор ни один штамм не имел такого тотального доминирования на планете.