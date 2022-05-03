Ирина Микичак: 20% COVID-больных госпитализируются с осложнениями

19:37 02 декабря Киев, Украина

Украина, как и все остальные страны мира, достоверно не знает истинных масштабов заболевания, однако Министерство здравоохранения утверждает, что в стране ковид переболели около 3% населения.



Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Украины



По ее словам, ситуация с пандемией Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак По ее словам, ситуация с пандемией COVID-19 "очень сложная" и "тревожная", как практически во всем мире.

"Заболеваемость высокая, темпы распространения стремительные, пациенты в стационарах тяжелые со сложно прогнозируемым ходом болезни. Думаю, ни одна страна не знает реальных масштабов заболеваемости: во-первых, не все исследования дают положительный тест, даже при наличии всей симптоматики. Во-вторых, невозможно тестировать все население, очень много носителей, бессимптомных и легких форм болезни", - отметила она.

Микичак добавила, что "по оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава, ковидом уже переболело около 3% населения Украины".



По ее словам, около 20% COVID-больных госпитализируются с осложнениями, лечение длительное, течение болезни сложно прогнозируемое.