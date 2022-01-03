Индия начинает вакцинацию подростков из-за штамма "Омикрон"

15:37 03 Январь Киев, Украина

В Индии в понедельник, 3 января, начали кампанию вакцинации подростков 15-18 лет против коронавируса на фоне всплеска инфицирований в некоторых городах. Кроме того, со следующей недели в стране введут бустерные прививки для медиков и людей старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями.



Большое количество школ и других учебных заведений обустроили центры вакцинации, сообщили представители Минздрава. Подростков прививают вакциной местного производства Covaxin, ведь это единственная вакцина, разрешенная для экстренного использования этой возрастной группы, пишет Reuters.



По состоянию на вторую половину дня уже более 450 тысяч подростков получили свою первую прививку. В целом, по данным ЮНИСЕФ, в Индии проживают больше всего подростков в мире – около 253 миллионов. Из них 74 миллиона принадлежат к возрастной группе 15-18 лет.



Местные чиновники озабочены появлением омикрон-варианта коронавируса и внезапным ростом количества ежедневных инфицирований. За прошедшие сутки в стране зафиксировали 33 750 новых случаев, что на 22,5 процента больше, чем за предыдущий день. Общее количество официально зафиксированных случаев омикрона в Индии составило 1700.



В этой связи в крупнейших городах Индии на прошлой неделе ужесточились карантинные ограничения. Например, в Нью-Дели и Бангалоре ввели комендантский час с 22:00, а бары и рестораны должны работать там при 50 процентах загруженности.



В Мумбаи запретили публичные собрания более четырех человек с 21:00 до 6:00 утра и ограничили проведение свадебных церемоний до 50 гостей.



Напомним, что весной Индия столкнулась с тяжелой второй волной инфицирований вариантом коронавируса дельта, перегрузившей систему здравоохранения и приведшей к смерти более 200 тысяч человек.