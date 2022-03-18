Индийский штамм коронавируса Дельта становится преобладающим в мире – ВОЗ

18:20 18 июня Киев, Украина

Новый вид коронавируса Дельта, который был обнаружен в Индии, с очень высокой скоростью распространяется по миру. По уровню заболеваемости вирус Дельта становится преобладающим во многих странах. Об этом в пятницу, 18 июня, сказала на брифинге главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

"Этот вариант становится доминантным по всему миру в связи с тем, что легче передается от человека к человеку", – отметила она.

Ранее сообщалось, что штамм коронавируса Дельта изменил привычную картину заболевания и часто имеет симптомы, больше похожие на обычную простуду. Таким образом, «усыпив» бдительность человека, вирус распространяется и несет за собой тяжелейшие последствия.

Также ученые выяснили, что "усилило" индийский штамм коронавируса. Дельта отличается от других разновидностей коронавируса набором из нескольких мутаций.