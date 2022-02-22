Индийские ученые выявили новый штамм коронавируса

17:37 27 Май Киев, Украина

Обнаруженные индийскими учеными на западе страны новые мутации коронавируса, могут сделать разновидность SARS-CoV-2 более заразной и менее заметной для иммунитета.





Потенциально опасный вариант коронавируса был открыт учеными из Национального института изучения холеры и кишечных болезней в Калькутте. Отмечается, что новая COVID-вариация недавно появилась на западе Индии.



Специалисты исследовали пробы биологических жидкостей более двух тысяч жителей разных регионов страны, у которых диагностировали коронавирус. Около 16% образцов из Западной Бенгалии - вариации ранее неизвестного штамма



"Больше всего он напоминал те штаммы коронавируса, которые распространялись по миру в первую волну пандемии. При этом удалось выявить более десяти новых мутаций. Часть из них, была похожа на мутации в британских и южноафриканских вариациях SARS-CoV-2", - отметили медики.



Они высказали опасение, что новые опасные вариации вируса будут возникать все чаще. Об этом сообщает местное издание medRxiv.Потенциально опасный вариант коронавируса был открыт учеными из Национального института изучения холеры и кишечных болезней в Калькутте. Отмечается, что новая COVID-вариация недавно появилась на западе Индии.Специалисты исследовали пробы биологических жидкостей более двух тысяч жителей разных регионов страны, у которых диагностировали коронавирус. Около 16% образцов из Западной Бенгалии - вариации ранее неизвестного штамма COVID-19 "Больше всего он напоминал те штаммы коронавируса, которые распространялись по миру в первую волну пандемии. При этом удалось выявить более десяти новых мутаций. Часть из них, была похожа на мутации в британских и южноафриканских вариациях SARS-CoV-2", - отметили медики.Они высказали опасение, что новые опасные вариации вируса будут возникать все чаще.