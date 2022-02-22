Индийские ученые выявили новый штамм коронавируса

17:37 27 Май Киев, Украина

Обнаруженные индийскими учеными на западе страны новые мутации коронавируса, могут сделать разновидность SARS-CoV-2 более заразной и менее заметной для иммунитета.
 
Об этом сообщает местное издание medRxiv.

Потенциально опасный вариант коронавируса был открыт учеными из Национального института изучения холеры и кишечных болезней в Калькутте. Отмечается, что новая COVID-вариация недавно появилась на западе Индии.

Специалисты исследовали пробы биологических жидкостей более двух тысяч жителей разных регионов страны, у которых диагностировали коронавирус. Около 16% образцов из Западной Бенгалии - вариации ранее неизвестного штамма COVID-19.

"Больше всего он напоминал те штаммы коронавируса, которые распространялись по миру в первую волну пандемии. При этом удалось выявить более десяти новых мутаций. Часть из них, была похожа на мутации в британских и южноафриканских вариациях SARS-CoV-2", - отметили медики.

Они высказали опасение, что новые опасные вариации вируса будут возникать все чаще.
"Мы полагаем, что эти мутации должны сделать эту разновидность SARS-CoV-2 более заразной и менее заметной для иммунитета. Это может помочь его распространению по территории Западной Бенгалии… Этот штамм коронавируса может дополнительно осложнить эпидемиологическую ситуацию в Индии", - подчеркнули авторы исследования.