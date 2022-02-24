Иммунолог: летом количество больных будет уменьшаться, но о масках забывать не стоит

17:05 27 Май Киев, Украина

Любая вирусная инфекция имеет тенденцию к затуханию активности в летний период, это касается и коронавируса. Однако, о карантинных ограничениях забывать не стоить.



Об этом заявил иммунолог, глава Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики при Федор Лапий. Об этом заявил иммунолог, глава Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики при Минздраве

"Летом, скорее всего, будет ситуация такая же, как и в прошлом году, когда количество больных будет уменьшаться, количество тяжелых больных и количество госпитализированных также будет уменьшаться. Мы будем иметь перерыв до осени", - считает Лапий.

Эксперт отметил, что, несмотря на разговоры о смягчении карантина, никто все ограничения отменять не будет.



"Речь не идет о тех всех правилах, о которых уже более года говорят, а именно - держать дистанцию, пользоваться медицинской маской и мыть руки. Эти правила никто не отменял. Так же, как и никто не отменял правила о количестве людей, которые могут находиться в общих зонах - в кафе, ресторанах", - сообщил он.



По словам Лапия, улучшается в Украине и ситуация с вакцинацией от COVID-19.