Иммунолог: летом количество больных будет уменьшаться, но о масках забывать не стоит

Любая вирусная инфекция имеет тенденцию к затуханию активности в летний период, это касается и коронавируса. Однако, о карантинных ограничениях забывать не стоить.
Об этом заявил иммунолог, глава Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики при Минздраве Федор Лапий.
Эксперт отметил, что, несмотря на разговоры о смягчении карантина, никто все ограничения отменять не будет.
"Речь не идет о тех всех правилах, о которых уже более года говорят, а именно - держать дистанцию, пользоваться медицинской маской и мыть руки. Эти правила никто не отменял. Так же, как и никто не отменял правила о количестве людей, которые могут находиться в общих зонах - в кафе, ресторанах", - сообщил он.
По словам Лапия, улучшается в Украине и ситуация с вакцинацией от COVID-19.
"Речь не идет о тех всех правилах, о которых уже более года говорят, а именно - держать дистанцию, пользоваться медицинской маской и мыть руки. Эти правила никто не отменял. Так же, как и никто не отменял правила о количестве людей, которые могут находиться в общих зонах - в кафе, ресторанах", - сообщил он.
По словам Лапия, улучшается в Украине и ситуация с вакцинацией от COVID-19.
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