Иммунизация человека антителами из крови ламы

17:51 13 Июль Киев, Украина

В Оксфордском университете Великобритании нашли метод лечения, который можно использовать до завершения разработки вакцины от коронавируса . Ученые разработали пассивную иммунизацию человеческого организма от коронавируса антителами , полученными из крови ламы.

Об этом сообщает журнал Nature Structural&Molecular Biology.

Как отмечает издание, данный метод лечения может использоваться до завершения разработки вакцины от коронавируса.



По словам биологов, результаты лабораторных исследований показали, что обнаруженные в крови ламы антитела нейтрализуют живой вирус SARS-CoV-2, причем H11-H4 делает это особенно активно. Авторы исследований предполагают, что найденные ими антитела могут применяться отдельно или в сочетании с другими антителами для пассивной иммунизации пациентов с тяжелой формой Covid-19.



Их производство их можно организовать довольно быстро. Однако несмотря на то, что антитела представителей семейства верблюжьих сочетаются со своими человеческими аналогами - человеческий организм генерирует против них небольшой иммунный ответ.



Поэтому прежде чем передавать антитела ламы человеку, их необходимо адаптировать.



Сегодня в мире разрабатывается 141 вакцина против коронавирусной инфекции Covid-19. Ранее китайская компания China National Biotec Group заявила об успешном тестировании вакцины против Covid-19 на людях.



Тем временем четыре страны ЕС создали альянс для переговоров о вакцине от коронавируса. Германия, Франция, Нидерланды и Италия будут совместно заниматься созданием доступной вакцины против Covid-19 для европейцев.