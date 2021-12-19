Иммунизация человека антителами из крови ламы

В Оксфордском университете Великобритании нашли метод лечения, который можно использовать до завершения разработки вакцины от коронавируса. Ученые разработали пассивную иммунизацию человеческого организма от коронавируса антителами, полученными из крови ламы.
Об этом сообщает журнал Nature Structural&Molecular Biology.
Как отмечает издание, данный метод лечения может использоваться до завершения разработки вакцины от коронавируса.
По словам биологов, результаты лабораторных исследований показали, что обнаруженные в крови ламы антитела нейтрализуют живой вирус SARS-CoV-2, причем H11-H4 делает это особенно активно. Авторы исследований предполагают, что найденные ими антитела могут применяться отдельно или в сочетании с другими антителами для пассивной иммунизации пациентов с тяжелой формой Covid-19.
Их производство их можно организовать довольно быстро. Однако несмотря на то, что антитела представителей семейства верблюжьих сочетаются со своими человеческими аналогами - человеческий организм генерирует против них небольшой иммунный ответ.
Поэтому прежде чем передавать антитела ламы человеку, их необходимо адаптировать.
Сегодня в мире разрабатывается 141 вакцина против коронавирусной инфекции Covid-19. Ранее китайская компания China National Biotec Group заявила об успешном тестировании вакцины против Covid-19 на людях.
Тем временем четыре страны ЕС создали альянс для переговоров о вакцине от коронавируса. Германия, Франция, Нидерланды и Италия будут совместно заниматься созданием доступной вакцины против Covid-19 для европейцев.
По словам биологов, результаты лабораторных исследований показали, что обнаруженные в крови ламы антитела нейтрализуют живой вирус SARS-CoV-2, причем H11-H4 делает это особенно активно. Авторы исследований предполагают, что найденные ими антитела могут применяться отдельно или в сочетании с другими антителами для пассивной иммунизации пациентов с тяжелой формой Covid-19.
Их производство их можно организовать довольно быстро. Однако несмотря на то, что антитела представителей семейства верблюжьих сочетаются со своими человеческими аналогами - человеческий организм генерирует против них небольшой иммунный ответ.
Поэтому прежде чем передавать антитела ламы человеку, их необходимо адаптировать.
Сегодня в мире разрабатывается 141 вакцина против коронавирусной инфекции Covid-19. Ранее китайская компания China National Biotec Group заявила об успешном тестировании вакцины против Covid-19 на людях.
Тем временем четыре страны ЕС создали альянс для переговоров о вакцине от коронавируса. Германия, Франция, Нидерланды и Италия будут совместно заниматься созданием доступной вакцины против Covid-19 для европейцев.
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