Харьков не готов выполнять ограничения "красной зоны"

По итогам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в Украине обновили зоны карантина. "Красными", в частности, стали Сумы, Полтава, Харьков, Черновцы и ряд других населенных пунктов.
Новое эпидемическое зонирование начнет действовать с 00:00 понедельника, 19 октября.
В Харькове, который вошел в "красную" зону карантина, отказались останавливать работу общественного транспорта и закрывать заведения общественного питания.
Об этом говорится в обращении первого заместителя городского головы Харькова Игоря Терехова.
Новое эпидемическое зонирование начнет действовать с 00:00 понедельника, 19 октября.
В Харькове, который вошел в "красную" зону карантина, отказались останавливать работу общественного транспорта и закрывать заведения общественного питания.
Об этом говорится в обращении первого заместителя городского головы Харькова Игоря Терехова.
Он также попросил правоохранительные органы "не перекладывать на водителей общественного транспорта контроль за количеством пассажиров".
В то же время в Черновцах внесение города в "красную" зону назвали "необоснованным решением", которое "может навредить ситуации". Все решения по карантину город решил принимать самостоятельно.
В то же время в Черновцах внесение города в "красную" зону назвали "необоснованным решением", которое "может навредить ситуации". Все решения по карантину город решил принимать самостоятельно.
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