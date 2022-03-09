Харьков не готов выполнять ограничения "красной зоны"

07:09 16 Октябрь Киев, Украина

По итогам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в Украине обновили зоны карантина. "Красными", в частности, стали Сумы, Полтава, Харьков, Черновцы и ряд других населенных пунктов.

Новое эпидемическое зонирование начнет действовать с 00:00 понедельника, 19 октября.

В Харькове, который вошел в "красную" зону карантина, отказались останавливать работу общественного транспорта и закрывать заведения общественного питания.

Об этом говорится в обращении первого заместителя городского головы Харькова Игоря Терехова.
"Транспорт будет работать в полном объеме, как и работал, — метро, наземный электротранспорт, маршрутные такси городские власти останавливать не будут", — заявил чиновник, призвав харьковчан соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
Он также попросил правоохранительные органы "не перекладывать на водителей общественного транспорта контроль за количеством пассажиров".

В то же время в Черновцах внесение города в "красную" зону назвали "необоснованным решением", которое "может навредить ситуации". Все решения по карантину город решил принимать самостоятельно.