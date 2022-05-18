Ханс Клюге: цифровой формат учета вакцинирования обязателен

Информация о вакцинации должна быть строго зафиксирована, также она должна быть оформлена в цифровом формате и иметь международный доступ.
Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге.
По его словам, неизвестно, как долго будет сохраняться иммунитет после прививки. Однако, нужно формировать данные о людях, которые вакцинировались и делать это в цифровом формате.
"Доктор Тедрос (Гебреисус. - ред.), генеральный директор ВОЗ, подписал меморандум о взаимопонимании с премьер-министром Эстонии на этот счет. Но это нечто другое, не "иммунный паспорт", мы не рекомендуем вводить такие "паспорта", - отметил он.
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