Грузия уходит на жесткий карантин

26 ноября, правительством Грузии было принято решение о максимальном усилении и расширении действующих карантинных ограничений из-за резко возросшего числа новых случаев Covid-19.
В частности, в стране будет введен комендантский час, ограничено транспортное сообщение и закрыты магазины, учреждения и заведения.
/>Локдаун в Грузии начинается уже с 28 ноября и продлится по 31 января включительно. При этом, возможно, что его продлят, хотя правительство уверяет, что "уже со 2 января ограничения начнут снимать".
В Грузии ограничат:
- перемещение людей с 21.00 до 5.00 как пешком, так и на транспортном средстве, а также нахождение в общественных местах (так называемый комендантский час). В качестве исключения ограничение не будет действовать в канун Нового года (31 декабря) и Рождества (6 января);
- регулярные междугородние перевозки пассажиров, в том числе по железной дороге, автобусом, маршрутным такси. Ограничения не распространяются на легковые автомобили, в том числе такси;
- рестораны и заведения питания полностью переходят в режим работы на вынос;
- спортзалы, бассейны и художественные студии будут закрыты;
- конференции, обучение и культурно-развлекательные мероприятия разрешено проводить только онлайн.
Кроме того, в Тбилиси, Батуми и ряде других крупных городов будут действовать дополнительные ограничения. В частности, школы, профессиональные училища и высшие учебные заведения полностью переведут на дистанционное обучение. Также приостановят работу частных и государственных детских садов.
На горнолыжных курортах Бакуриани, Гудаури, Годердзи остановятся канатные дороги, а гостиницы смогут работать только для обеспечения зоны карантина.
Уже 2 января в Грузии начнут открывать ТРЦ и рынки, восстановят работу муниципального транспорта и междугородние перевозки.
На горнолыжных курортах Бакуриани, Гудаури, Годердзи остановятся канатные дороги, а гостиницы смогут работать только для обеспечения зоны карантина.
Уже 2 января в Грузии начнут открывать ТРЦ и рынки, восстановят работу муниципального транспорта и междугородние перевозки.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии