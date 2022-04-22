Грузия уходит на жесткий карантин

21:12 26 ноября Киев, Украина

26 ноября, правительством Грузии было принято решение о максимальном усилении и расширении действующих карантинных ограничений из-за резко возросшего числа новых случаев Covid-19.

В частности, в стране будет введен комендантский час, ограничено транспортное сообщение и закрыты магазины, учреждения и заведения.



/>Локдаун в Грузии начинается уже с 28 ноября и продлится по 31 января включительно. При этом, возможно, что его продлят, хотя правительство уверяет, что "уже со 2 января ограничения начнут снимать".



В Грузии ограничат:

перемещение людей с 21.00 до 5.00 как пешком, так и на транспортном средстве, а также нахождение в общественных местах (так называемый комендантский час). В качестве исключения ограничение не будет действовать в канун Нового года (31 декабря) и Рождества (6 января);

регулярные междугородние перевозки пассажиров, в том числе по железной дороге, автобусом, маршрутным такси. Ограничения не распространяются на легковые автомобили, в том числе такси;

рестораны и заведения питания полностью переходят в режим работы на вынос;

спортзалы, бассейны и художественные студии будут закрыты;

конференции, обучение и культурно-развлекательные мероприятия разрешено проводить только онлайн.

Кроме того, в Тбилиси, Батуми и ряде других крупных городов будут действовать дополнительные ограничения. В частности, школы, профессиональные училища и высшие учебные заведения полностью переведут на дистанционное обучение. Также приостановят работу частных и государственных детских садов.



На горнолыжных курортах Бакуриани, Гудаури, Годердзи остановятся канатные дороги, а гостиницы смогут работать только для обеспечения зоны карантина.



Уже 2 января в Грузии начнут открывать ТРЦ и рынки, восстановят работу муниципального транспорта и междугородние перевозки.