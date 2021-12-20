"Группа семи" назвала Омикрон самой большой угрозой общественному здоровью мира

19:07 17 Декабрь Киев, Украина

Министры здравоохранения стран "Группы семи" назвали новый штамм коронавируса "Омикрон" самой большой угрозой для общественного здоровья в мире.

"Министры выразили глубокую обеспокоенность увеличением количества случаев и договорились рассматривать "Омикрон", как наибольшую угрозу общественному здоровью в мире", - заявило министерство здравоохранения Великобритании, которое принимало заседание министров "Группы семи".

Чиновники согласились – чтобы сдержать распространение вируса нужно проводить дополнительные прививки, проведение тестирований и применение нефармацевтических методов защиты.



В ответ на новую волну пандемии, в США могут изменить определение "полной вакцинации", которая сейчас предусматривает две прививки вакцинами Modernа или Pfizer, или одну прививку J&J. Об этом заявил директор Национального института США по аллергиям и инфекционным болезням д-р Энтони Фаучи. Дополнительную прививку от COVID-19 смогут сделать обязательной для полной вакцинации.

"Это однозначно обсуждается", – сказал Фаучи в интервью CNBC.

Он отметил преимущества дополнительной прививки, даже до введения соответствующего требования.