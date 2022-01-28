Греция продлила ограничения на въезд

Из-за распространения штамма "Омикрон" Греция решила продлить усиленные ограничения на въезд по меньшей мере до 7 февраля, пишут на Travel.gov.gr.
Пока все туристы, в частности украинцы, перед вылетом должны сделать ПЦР-тест на коронавирус или экспресс-тест на антиген.
ПЦР-тест нужно будет сделать не более чем за 72 часа до вылета, антиген-текст – не более чем за 24 часа. Это касается как вакцинированных, так и не вакцинированных туристов.
На границе могут проводить доптестирование для случайных пассажиров. Отказаться от него нельзя. Если результат окажется положительным, придется отбыть карантин. Он будет длиться не менее пяти дней или до того момента, пока у путешественника не будет наблюдаться повышенная температура. После завершения карантина переболевшие туристы должны в течение пяти дней носить защитную маску типа FFP2 или N95.
Пока все туристы, в частности украинцы, перед вылетом должны сделать ПЦР-тест на коронавирус или экспресс-тест на антиген.
ПЦР-тест нужно будет сделать не более чем за 72 часа до вылета, антиген-текст – не более чем за 24 часа. Это касается как вакцинированных, так и не вакцинированных туристов.
На границе могут проводить доптестирование для случайных пассажиров. Отказаться от него нельзя. Если результат окажется положительным, придется отбыть карантин. Он будет длиться не менее пяти дней или до того момента, пока у путешественника не будет наблюдаться повышенная температура. После завершения карантина переболевшие туристы должны в течение пяти дней носить защитную маску типа FFP2 или N95.
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