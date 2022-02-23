Греция продлила коронавирусные ограничения для туристов до 7 марта

Греция продлила до 7 марта 2022 года COVID-ограничения, отменяющие обязательное тестирование на коронавирус для полностью привитых людей из стран, присоединившихся к шлюзу цифровых сертификатов ЕС.
Это значит, что украинским туристам достаточно иметь COVID-сертификат о полном курсе вакцинации, чтобы въехать в Грецию.
Также украинцы могут попасть в Грецию с сертификатом о выздоровлении, действующим в течение 180 дней после инфицирования. Однако тогда придется сдавать ПЦР-тест (за 72 часа до въезда) или тест на антиген (за 24 часа).
Тем не менее, требование о предоставлении заполненной формы определения местонахождения пассажира (PLF) распространяется на всех путешественников, независимо от их прививочного статуса.
По словам министра туризма Греции Василиса Кикилиаса, это поможет увеличить поток туристов в Грецию, а также улучшит планирование путешествия для потенциальных путешественников.
Туристический сезон в Греции начнется с 1 марта 2022 года.
Греция открыла границы украинцам в мае 2021 года. Страна признает все вакцины, которыми делают прививки в Украине.
Это значит, что украинским туристам достаточно иметь COVID-сертификат о полном курсе вакцинации, чтобы въехать в Грецию.
Также украинцы могут попасть в Грецию с сертификатом о выздоровлении, действующим в течение 180 дней после инфицирования. Однако тогда придется сдавать ПЦР-тест (за 72 часа до въезда) или тест на антиген (за 24 часа).
Тем не менее, требование о предоставлении заполненной формы определения местонахождения пассажира (PLF) распространяется на всех путешественников, независимо от их прививочного статуса.
По словам министра туризма Греции Василиса Кикилиаса, это поможет увеличить поток туристов в Грецию, а также улучшит планирование путешествия для потенциальных путешественников.
Туристический сезон в Греции начнется с 1 марта 2022 года.
Греция открыла границы украинцам в мае 2021 года. Страна признает все вакцины, которыми делают прививки в Украине.
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