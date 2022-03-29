Государство гарантирует вторую дозу COVID-вакцины тем, кто получил первую

В Минздраве рассказали, что нужно сделать, чтобы получить гарантированную вторую дозу вакцины против COVID-19, а также как действовать, если возникли проблемы.
Об этом в Фейсбуке сообщает Министерство здравоохранения.
В случае, если человека не записали на получение второй дозы вакцины во время первой прививки, в Минздраве советуют при приближении даты второй прививки обратиться в тот же центр вакцинации или пункт прививки, где была проведена первая вакцинация.
Если же на вакцинацию человека записывал работодатель, он организует и вторую прививку.
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