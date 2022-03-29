Государство гарантирует вторую дозу COVID-вакцины тем, кто получил первую

19:55 30 июня Киев, Украина

В Минздраве рассказали, что нужно сделать, чтобы получить гарантированную вторую дозу вакцины против COVID-19, а также как действовать, если возникли проблемы.

Об этом в Фейсбуке сообщает Министерство здравоохранения.

"Все, кто получил первую дозу вакцины, гарантированно получат и вторую дозу. Это касается всех препаратов, используемых в Украине. Записи о вакцинировании сохраняются на уровне центральной базы данных электронного здравоохранения и с разрешения пациента доступны медицинским работникам. Поэтому, если есть запись о первой прививке, вас должны записать на вторую через соответствующий промежуток времени", - сообщили в Минздраве.

В случае, если человека не записали на получение второй дозы вакцины во время первой прививки, в Минздраве советуют при приближении даты второй прививки обратиться в тот же центр вакцинации или пункт прививки, где была проведена первая вакцинация.



Если же на вакцинацию человека записывал работодатель, он организует и вторую прививку.