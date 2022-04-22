Госкомитет здравоохранения Китая: мы не намерены принимать участие в политизированном расследовании ВОЗ о происхождении COVID-19

15:09 22 июля Киев, Украина

Власти Китая отрицают лабораторное происхождение коронавируса и категорически отказываются сотрудничать с учеными ВОЗ в исследовании этой причины возникновения вируса.

Об этом заявил замглавы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь.



/>Китайские власти объясняют, что нет никаких доказательств такой теории, и она противоречит здравому смыслу.



Коронавирус, скорее всего, изначально возник у животного, которое передало его людям через другого промежуточного животного, настаивала на брифинге в Пекине в четверг группа высокопоставленных китайских научных сотрудников. Они похвалили более ранний отчет ВОЗ, который касался в первую очередь гипотезы о происхождении COVID-19 через животных, и подчеркнули, что другая гипотеза — о лабораторной утечке — «абсолютно невозможна». Уханьский институт вирусологии заявил, что никогда не разрабатывал коронавирус и не допускал утечек из лаборатории.

«Что касается предложения о проведении второй фазы расследования ВОЗ, то в нем используются формулировки, которые не уважают науку и здравый смысл. Мы не будем следовать этому плану. Правительство Китая поддерживает проведение расследования, основанного на научном подходе. Мы выступаем против политизации расследования происхождения вируса», — заявил Госкомитет здравоохранения Китая.

В июне 2021 года глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус на полях саммита G7 заявил, что организация рассматривает четыре гипотезы происхождения коронавируса, в том числе и версию об утечке вируса из лаборатории Уханя. Гебрейесус подтвердил, что ВОЗ готовится ко второму этапу расследования, который потребует «прозрачности» и «сотрудничества» со стороны Китая.



В конце марта ВОЗ опубликовала первые результаты своего расследования о распространении коронавируса. Наиболее вероятными эксперты посчитали гипотезы о передаче вируса человеку от летучих мышей через других животных, а также напрямую от летучих мышей. Версию о заражении через замороженные или охлажденные продукты эксперты назвали маловероятной, а вероятность утечки вируса из лаборатории в Ухане — «крайне маловероятной».



Китай оказался в центре мирового внимания с момента начала пандемии в конце 2019 года. Китайских властей неоднократно критиковали за затягивание исследовательских усилий и ограничение доступа независимых ученых для расследования причин начала эпидемии. Теперь мировые лидеры призывают Пекин сотрудничать на следующем этапе расшифровки истории создания вируса, чтобы снизить риск возникновения пандемий в будущем.