Городские власти Львова развернули в больницах почти 500 дополнительных койко-мест

Львовский горсовет отчитался о проведенной работе по увеличению койко-мест в городе. Так, в больнице скорой помощи - установят 350 коек, в первой городской больнице - дополнительно 80 коек, в больнице №8 - 60 коек. На данный момент другие инфраструктурные объекты города в медицинских целях не задействованы.
По ее данным, сейчас в больницах городского подчинения в наличии более 160 кислородных концентраторов, а на протяжении ближайших недель планируют закупить еще более 200.
По данным горсовета, за минувшие сутки во Львовской области зафиксировали 505 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего с начала пандемии в области COVID-19 заболели 31639 человек, из них 921 человек умер.
По данным горсовета, за минувшие сутки во Львовской области зафиксировали 505 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего с начала пандемии в области COVID-19 заболели 31639 человек, из них 921 человек умер.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии