Городские власти Львова развернули в больницах почти 500 дополнительных койко-мест

19:36 04 ноября Киев, Украина

Львовский горсовет отчитался о проведенной работе по увеличению койко-мест в городе. Так, в больнице скорой помощи - установят 350 коек, в первой городской больнице - дополнительно 80 коек, в больнице №8 - 60 коек. На данный момент другие инфраструктурные объекты города в медицинских целях не задействованы.

"С самого начала мы задекларировали, что готовим 920 койко-мест в наших основных больницах. Сегодня заняты 560 коек, там лечатся больные пневмонией, с подозрением на COVID-19 и больные коронавирусом. На протяжении двух последних недель наблюдаем тенденцию к увеличению поступления пациентов, нуждающихся в госпитализации", - сказала заместитель городского головы Галина Сличная.

По ее данным, сейчас в больницах городского подчинения в наличии более 160 кислородных концентраторов, а на протяжении ближайших недель планируют закупить еще более 200.



По данным горсовета, за минувшие сутки во Львовской области зафиксировали 505 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего с начала пандемии в области COVID-19 заболели 31639 человек, из них 921 человек умер.