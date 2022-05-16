Голубовская: Многое зависит от генетики, от дозы возбудителя, его вирулентности и реакции иммунитета на него

Среди тяжелых больных COVID-19 последнее время все чаще встречаются относительно здоровые молодые люди возрастом до 30 лет.
Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказала ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская.
По ее словам, еще два месяца назад такой ситуации в стране не было. Заболевание постоянно меняет клиническую картину и пока что в сторону утяжеления течения.
Отвечая на уточняющий вопрос, имеют ли тяжелые больные до 30 лет сопутствующие заболевания, она отметила, что среди этой группы бывают относительно здоровые люди: "Например, небольшая избыточная масса тела, бывает нет никаких видимых заболеваний. Многое зависит от нашей генетики, но вообще, развитие инфекционного заболевания зависит от дозы возбудителя, его вирулентности и реакции иммунитета на него. Это очень сложное взаимодействие".
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