Глобальная статистика Covid-19 и вакцинации

18:13 22 Декабрь Киев, Украина

Пока богатые вакцинируются, бедные – колеблются, в частности в пятерке беднейших стран Европы, среди которых Украина, вакцинация охватывает от 22% до 47% населения.



Например, по данным Всемирного банка, общая численность населения в государствах с уровнем доходов ниже среднего (среди них и Украина) составляет около 3,3 млрд человек. Полностью вакцинировано у них всего 27% населения, хотя бы одну дозу получили только 43%. То есть, фактически более 1,8 млрд человек в этих странах до сих пор не получили ни одной дозы вакцины.



В странах с низким уровнем доходов ситуация еще хуже.

«Население таких государств составляет около 665 млн. человек. Уровень вакцинации здесь катастрофически низкий — всего 3% населения полностью вакцинированы, 6% получили хотя бы одну дозу вакцины. То есть, здесь невакцинировано около 620 млн человек», – информирует «Украинский центр здравоохранения».

Другая ситуация в государствах, которые считаются самыми богатыми. По данным Международного валютного фонда, в первом полугодии 2021 года пятерка самых богатых стран Европы по показателю дохода на душу населения выглядела так: Люксембург, Ирландия, Швейцария, Норвегия, Дания. Уровень охвата вакцинацией в них составляет 65-79%, уровень смертности только в одной из этих стран несколько превысил

1%.

МВФ определяя состоятельность стран принимает во внимание показатель дохода на душу населения. GDP per capita – показатель экономического благосостояния страны, измеряющий среднестатистический доход, получаемый одним человеком в стране за год. Вычисляется из национального дохода, разделенного на душу населения.

В пятерку европейских аутсайдеров по доходам граждан входят Косово, Молдова, Албания, Босния и Герцеговина и, к сожалению, Украина. В них

охват вакцинацией – от 22% до 47%, уровень смертности от коронавирусной инфекции составляет 1,8-4,6%.

Заметим, что из-за высокого охвата вакцинацией в богатых странах даже несмотря на карантин ограничения экономика работает лучше. Объяснение этому просто. Например, в Люксембурге магазины также работают по строгим санитарным правилам. В рестораны пускают только посетителей с сертификатами о вакцинации или справками о перенесенной болезни. В Украине действуют такие же ограничения. Но если в Люксембурге в магазин одежды, например, смогут зайти семь из десяти прохожих, то в Украине только три.



Добавим также, что в Украине пока доступны даже больше наименований вакцин, чем в ряде европейских стран. Для сравнения, у нас сейчас одобрено пять вакцин от коронавирусной болезни: Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Sinovac. А в Норвегии, например, есть возможность прививаться только Moderna или Pfizer/BioNTech.



То есть доступность вакцин – точно не проблема в Украине.



Наглядной иллюстрацией эффективности вакцинации является пример Великобритании. Вакцинальная кампания в стране стартовала ровно год назад – 13 декабря 2020 года, в разгар очередной волны пандемии. Тогда суточные показатели количества новых больных достигали 60 тыс. человек, пик смертности составил 2,5 тыс. человек.



Через полгода, когда началась следующая волна, в стране уже было вакцинировано более половины взрослого населения. Картина оказалась совсем другой. Летальных случаев в этот период фиксировалось от 20 до 200. В настоящее время в Великобритании полностью вакцинировано 68,11% (первой дозой – 74,77%).