Главврач госпиталя МВД отмечает рост "отяжелевших" форм COVID-19

12:07 22 ноября Киев, Украина

В обществе принято считать военных людей самыми крепкими и выносливыми. Что же тогда можно сказать о хлипких молодых людях, гуляющих без маски и с банкой пива? Что ждет их, если даже среди военных коронавирус приобретает все более тяжелые формы?

Главный врач госпиталя Министерства внутренних дел Украины Юрий Сак заявляет о росте числа пациентов с тяжелым и "отяжелевшим" течением заболевания COVID-19. Об этом, в субботу, 21 ноября, он рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Мы видим, действительно, рост отяжелевших случаев. И неизбежно растет летальность. Что мы видим за последние две-три недели: по своему госпиталю могу сказать, что за это время произошел рост поступления пациентов с осложненными формами", - рассказал главврач. Главврач рассказал, что в его госпитале наблюдают дистанционно пациентов с легкой формой заболевания, у которых нет осложнений в виде, например, пневмонии.

"Мы сегодня занимаемся лечением пациентов, у которых развились осложнения коронавирусной инфекции - чаще всего встречается коронавирусная пневмония. Эта тенденция нарастает. На сегодняшний день у меня в госпитале находится 30 тяжелых пациентов, которые требуют кислородной терапии, которые требуют комплексной терапии, и мы видим, что каждый день рост поступивших пациентов, динамика только увеличивается", - подчеркнул медик.

По его мнению, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции нового типа, следует ужесточить карантин в стране.

"Локдаун или ограничительные меры - это один из методов. Это подтвердит каждый эпидемиолог, который занимается серьезно любой инфекцией. На сегодняшний день это самые действенные и простые методы. Да, это больно для экономики. Любой экономист сейчас вступит со мной, как с врачом, в дискуссию, и скажет: "Нет, минуточку, давайте поговорим: мы угробим экономику, и государству будет очень тяжело". Но на сегодняшний день, если мы говорим о жизни людей, то действительно нужно применять более решительные меры. Более жесткие. А "карантин выходного дня" - это даже не карантин. Это просто какие-то ограничения в работе каких-то заведений. Это даже не полумера", - резюмировал Сак.

Напомним, в Украине начали штрафовать за отсутствие маски. Наказание последует не только за отсутствие маски в общественном месте, но и за ее неправильное ношение, в частности, если она не будет закрывать нос. Штраф от 170 до 255 гривен придется заплатить сразу же на месте.