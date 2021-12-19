Главный санврач Ляшко после вакцинации заболел COVID-19

16:59 15 Март Киев, Украина

Виктор Ляшко , сделавший 2 марта COVID -прививку вакциной Covishield, получил положительный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Об этом он сообщил в понедельник, 15 марта.

"Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован. Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением. У меня был только 13 день после прививки, когда появились симптомы, поэтому измена отменяется. Но я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и вскоре смогу вернуться к работе!", - написал он в соцсети.

Он добавил, что ушел на больничный, и что "вакцины против COVID-19, в первую очередь разработаны и протестированы на облегчение течения болезни без осложнений для здоровья".