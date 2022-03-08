Главный санврач Украины разъяснил, для кого тесты на COVID-19 должны быть бесплатными

06:21 13 Октябрь Киев, Украина

Главный санитарный врач Украины разъяснил, кто именно может расчитывать на бесплатный тест.



"Кто нуждается в бесплатном исследовании, прописано в стандартах оказания медицинской помощи. Это человек, который имеет признаки острой респираторной вирусной инфекции, те, кто попали в больницу с пневмонией, кто был в контакте с больным коронавирусом, находится на самоизоляции и во время которой появились симптомы, а также человек, протестированный методом ИФА, и когда были обнаружены иммуноглобулины М, свидетельствующие об остром воспалении", - сказал он.





Важно: пациенты, которые идут на плановую госпитализацию без симптомов коронавируса, не обязаны делать Вместе с тем бесплатные тесты раз в 14 дней делают медработникам, которые работают с пациентами с COVID-19 , а также сотрудникам Нацполиции и Нацгвардии, которые контактируют с большим количеством людей — тоже раз в 14 дней.Важно: пациенты, которые идут на плановую госпитализацию без симптомов коронавируса, не обязаны делать ПЦР-тест . В этом случае достаточно будет сделать ИФА-тест.



Как бесплатно сделать тест на коронавирус?

Пациенту с подозрением на коронавирус необходимо связаться со своим семейным врачом. Его номер телефона есть в декларации, на сайте больницы или в регистратуре. Важно: нужно не идти на прием, а именно позвонить. Врач узнает о симптомах и примет решение о направлении мобильной бригады для проведения ПЦР-теста.



Если к врачу дозвониться не удалось, а у пациента высокая температура 38-38,5 – нужно вызвать «скорую» по номеру 103. Медработники оценят состояние больного и определят, есть ли необходимость в госпитализации. Если госпитализировать пациента не нужно, медработники предложат обратиться к семейному врачу. После этого при необходимости к пациенту могут направить медработника для проведения ПЦР-теста.



Если нет высокой температуры и нет семейного врача – самое время подписать декларацию. Это тоже можно сделать в телефонном режиме: в регистратуре нужной больницы расскажут, как подписать декларацию с врачом, если есть симптомы коронавируса. Также можно обратиться на горячую линию Национальной службы здоровья – 1677. По этому номеру можно узнать, как выбрать врача или сообщить о нарушении прав пациента.



Если у пациента подозрение на коронавирус, выраженные симптомы и высокая температура, но «скорая» отказалась приезжать на вызов, можно обратиться на правительственную горячую линию — 1545.



Как делают бесплатный ПЦР-тест на коронавирус?



Если семейный врач принял решение о направлении на ПЦР-тестирование, домой к пациенту направят мобильную бригаду для взятия мазков для теста. Незадолго до приезда пациента предупредят об этом, попросят выйти на улицу и дождаться приезда бригады.



Бригада – это машина «скорой помощи» с водителем и двумя медработниками в защитных костюмах. Пациент зайдет в машину, у него уточнят фамилию и симптомы, возьмут мазки из носа и горла и сообщат, сколько времени ждать результатов теста. Иногда из-за высокой загруженности в лабораториях пациент может узнать результат в течение 10 дней, но чаще все делают оперативнее.



Результаты теста будут у семейного врача, который сообщит их пациенту в телефонном режиме и примет решение о его дальнейшем лечении.



Что делать, если есть симптомы коронавируса, но семейный врач не направил на ПЦР-тест?



По данным НСЗУ, алгоритм действий человека в случае появления у него симптомов COVID-19, таких как лихорадка, кашель, одышка, затрудненное дыхание, следующий: позвонить врачу, с которым заключена декларация (идти к врачу на прием не требуется). При необходимости врач направит к вам мобильную бригаду для забора анализов для тестирования на COVID-19. Пациент не должен самостоятельно искать, где пройти тестирование, и самостоятельно идти в лабораторию — мобильная бригада обязана приехать к нему домой.



В случае если у пациента нет заключенной декларации с врачом первичного звена или врач отказал в вызове мобильной бригады, несмотря на наличие симптомов, в НСЗУ советуют позвонить на региональную телефонную горячую линию по вопросам COVID-19. Тогда бригаду вызовет диспетчер областной горячей линии.