Глава немецкого правительства и премьер-министр Испании заразились коронавирусом

16:43 26 сентября Киев, Украина

В понедельник, 26 сентября, канцлер немецкого правительства Олаф Шольц получил положительный тест на коронавирус. После чего он сразу перешел на самоизоляцию.

Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрайт, сообщает Stuttgarter Zeitung.



По его словам, Шольц имеет легкие симптомы простуды. Он сразу перешел на самоизоляцию.



Канцлер на выходных отправился в поездку по странам Персидского залива - Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар - для переговоров об энергоносителях. Перед поездкой он сделал ПЦР-тест, который оказался отрицательным. В воскресенье у него также оказался отрицательный результат.



Шольц запланировал на среду, 28 сентября, консультацию с премьер-министрами федеральных земель по договоренностям. Теперь их проведут виртуально.



Отметим, что коронавирусом также заболел премьер-министр Испании Педро Санчес. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.



Санчес на прошлой неделе посетил Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке. Также он должен был принять участие еще в нескольких мероприятиях в воскресенье.