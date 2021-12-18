Германия на первом месте в Европе по количеству заболевших коронавирусом

16:09 18 Ноябрь Киев, Украина

В Германии и других странах Европы четвертая волна COVID-19 оказалась самой высокой, по словам и.о. канцлера Ангелы Меркель, Самая большая страна Европы – Германия оказалась в «драматическом» положении с распространением коронавируса

С последними данными об обнаруженных новых случаях COVID-19, более 52 тысяч 17 ноября, Германия теперь на первом месте в Европе и на втором в мире после США.



Показатель смертности немцев с коронавирусом за прошедшие сутки составил 294.



Беспокойство резким увеличением заболеваний объявили правительства Нидерландов, Бельгии и других стран Европы.



Украина также в последнее время приводит одни из самых высоких показателей заболеваний: более 20 тысяч новых заражений, и 752 умерших из COVID-19 были зарегистрированы 17 ноября.



Немецкое правительство 18 ноября созвало совещание с региональными лидерами, чтобы определиться с дальнейшими действиями.



Меркель вынуждена возглавлять правительство, в то время как между крупнейшими парламентскими партиями продолжаются переговоры по созданию правительственной коалиции по результатам сентябрьских выборов.



Накануне она сказала о необходимости внедрения карантинных мер и подталкивании процесса вакцинации.

«Путь к выходу из этой пандемии есть, это вакцинация достаточного количества людей», - подчеркнула она.

Германия отстает от некоторых западноевропейских стран, полностью вакцинировав всего 68% населения; 5% немцев имеют прививку усиливающей (третьей) дозой.



В Испании показатель полной вакцинации превосходит 80%, а в Португалии приближается к 90%.



По данным Оurworldindata.org, уровень полной вакцинации населения Украины составляет 21%.