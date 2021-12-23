Германия готовится к всплеску коронавируса до и после Нового года

12:30 23 Декабрь Киев, Украина

Министр здравоохранения Германии заявил, что он ожидает всплеск случаев коронавируса в преддверии Нового года, и людям, вероятно, понадобится четвертая вакцинация.

«Ситуация изменится к Новому году и в первую неделю января», - сказал Лаутербах.

Правительство призывает немцев ограничить свои контакты в период праздников и пройти вакцинацию, в том числе с помощью ревакцинации, если они уже прошли первоначальную вакцинацию.

По официальным данным, 70,7% населения прошли полный курс вакцинации, а 35% прошли ревакцинацию.

В последние недели в Германии вспыхнули демонстрации против новых ограничений пандемии и введения плановых вакцин.

Полиция сообщила, что около 5000 протестующих собрались в центре Мюнхена поздно вечером в среду, при этом некоторые участники напали на офицеров. Задержаны одиннадцать человек.