Франция усиливает карантинные ограничения

07:43 28 Декабрь Киев, Украина

Премьер-министр Жан Кастекс заявил в понедельник, что французские компании получили распоряжение вводить как минимум три рабочих дня в неделю для сотрудников, чтобы остановить пятую волну пандемии.



Новая мера, которая будет действовать в течение как минимум трех недель, является одной из нескольких, объявленных после антикризисного заседания кабинета министров Франции.



Заседание состоялось после того, как Франция сообщила 25 декабря о более чем 100000 случаев заболевания Covid, что является абсолютным рекордом для страны. Эксперты предупреждают, что это число будет быстро расти в ближайшие недели.



«Все это похоже на бесконечный фильм ... но сегодня, благодаря нашей коллективной мобилизации, мы - одна из самых вакцинированных стран в мире», - сказал он на пресс-конференции в Париже.



По его словам, основой борьбы Франции с Covid останется стремление к повсеместной вакцинации, что может позволить правительству избежать более ограничительных мер, таких как комендантский час или закрытие предприятий, которые могут нанести удар по экономике.



Кастекс сказал, что допуск гостям и жителям страны для в рестораны, кинотеатры теперь будет доступен только полностью вакцинированным людям - недавний отрицательный тест на Covid для непривитых больше не будет действительным.

В настоящее время 78% населения страны сделали хотя бы одну прививку.



Премьер-министр также повторил призыв к людям делать бустерные уколы, которые теперь будут доступны всего через три месяца после получения первых инъекций.



Также он отметил, что маски для лица, которые уже требуются в большинстве общественных мест внутри помещений, вскоре могут стать обязательными и на улицах города.



Ограничения по вместимости будут повторно введены для концертов, спортивных матчей и других мероприятий: 2 000 человек в помещении и 5 000 - на улице - без наличия стоячих мест.



Он добавил, что в театрах, на спортивных площадках, в кинотеатрах и в общественном транспорте не разрешается есть и пить, исключением не стали даже поезда дальнего следования.