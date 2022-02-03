Франция снимает Covid-ограничения

22:02 02 Февраль Киев, Украина

Франция в среду ослабила несколько ограничений, введенных для сдерживания последнего всплеска Covid, в свою очередь власти надеются, что недавнее снижение числа ежедневных случаев вскоре ослабит нагрузку на перегруженные больницы.



Эммануэль Макрон делает ставку на то, что массовые вакцинации обуздают пандемию, и теперь для получения медицинского пропуска, используемого для доступа ко всему, от баров и ресторанов до кинотеатров и общественного транспорта дальнего следования, требуется подтверждение прививки.



Правительство заявляет, что более 90 % взрослых вакцинированы, и для сохранения нового медицинского пропуска потребуются повторные прививки или подтверждение выздоровления от Covid, недавний отрицательный результат теста больше не принимается.



Со среды ношение масок на открытом воздухе больше не будет обязательным, а ограничения на количество зрителей были сняты для театров, концертов, спортивных матчей и других мероприятий.



Работа на дому также больше не требуется, хотя она по-прежнему настоятельно рекомендуется.



Второй этап послаблений назначен на 16 февраля, когда ночные клубы смогут вновь открыться после закрытия в декабре, а стоячие места снова будут разрешены на концертах, спортивных мероприятиях и в барах.



С этой даты также будет разрешено есть и пить на стадионах, в кинотеатрах и в общественном транспорте.



Макрон также предположил в интервью для прессы, опубликованном во вторник, что ограничения, введенные для школ, в том числе требования к маскам для лица, могут быть ослаблены после зимних каникул, запланированных на конец этого месяца.