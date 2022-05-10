Франция и Германия в сентябре намерены вакцинировать группу риска бустерной дозой

19:13 05 августа Киев, Украина

На днях гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал руководителей всех стран предоставить возможность для вакцинации бедным странам и не вводить третью бустерную дозу в эксплуатацию.



Однако, несмотря на призыв, Однако, несмотря на призыв, Франция и Германия планируют делать прививки третьей дозой.



Гебрейесус объяснял необходимость введения моратория неравномерным распределением вакцин, он хочет дать возможность вакцинировать как минимум 10% населения во всех странах к концу сентября.



Президент Франции Эммануэль Макрон в Instagram сегодня выложил видеообращение, в котором сказал, что третья доза "вероятно, будет нужна – не для всех, не сразу, но по меньшей мере для пожилых и людей со слабым иммунитетом".



По словам Макрона, бустерную дозу во Франции начнут предлагать с сентября.



В сентябре ревакцинацию третьей дозой по-прежнему планируют начать и в Германии, сообщил минздрав ФРГ после заявления Гебрейесуса, информирует "Німецька хвиля".



В то же время Германия намерена передать 30 млн доз вакцин странам с низким уровнем дохода, отметили в ведомстве.