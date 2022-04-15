Фонд социального страхования будет выплачивать медикам, пострадавшим от COVID-19, около 50 тыс. грн ежемесячно

17:24 18 ноября Киев, Украина

Ежемесячную материальную поддержку медицинских работников, получивших в результате перенесенного COVID-19 инвалидность или утративших трудоспособность, будет выплачивать Фонд социального страхования. Эти выплаты будут начислятся пожизненно.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

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На сегодня фонд назначил ежемесячные страховые выплаты, связанные с заболеванием COVID-19 для четырех медработников, которые имеют установленную группу инвалидности:

врача-анестезиолога из Одесской области, которому была установлена II группа инвалидности;

врача-кардиолога из Ивано-Франковской области, которому была установлена II группа инвалидности;

врача общей практики семейной медицины с Волыни, которому была установлена III группа инвалидности;

заведующего приемного отделения - врача-хирурга из Киева, которому установлена III группа инвалидности.

Общая сумма страховых выплат, которые фонд будет ежемесячно осуществлять для указанных медицинских работников, составляет 46 тысяч 245 гривен.



Кроме того, Фонд соцстраха назначил ежемесячные страховые выплаты, связанные с заболеванием COVID-19, для двух медиков, у которых установлена стойкая утрата трудоспособности:



старшего фельдшера - лаборанта клинико-диагностической лаборатории из Ивано-Франковской области, которому установлено 25% стойкой утраты профессиональной трудоспособности;

врача-терапевта из Полтавской области, которому установлено 10% стойкой утраты профессиональной трудоспособности.

"Общая сумма страховых выплат, которые ФССУ будет ежемесячно осуществлять для указанных медицинских работников, составляет 2323 гривны", - информирует ведомство.