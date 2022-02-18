Фестивали и карантин: что изменилось?

Карантин внес коррективы в культурных событиях по всему миру. В этом году многие фестивали проходят в необычных форматах или были вынуждены перенести даты проведения или даже полностью отменить запланированные мероприятия.
Из-за пандемии коронавируса отменили проведение знаменитого фестиваля «Oktoberfest», который обычно посещают около 6 000 000 человек. Также в этом году не проводили известный Каннский кинофестиваль.
А вот для украинских киноманов во время карантина в онлайне провели фестиваль документального кино «Docudays UA», и уже 25 сентября во этом же формате стартует Одесский кинофестиваль.
Чтобы обеспечить соблюдение карантина, организаторы фестивалей придумывают и другие формы проведения.
В частности, международный фестиваль современного искусства «ГогольFest», который в этом году проходил в Херсоне, начинался с шоу на воде. При этом зрители находились на отдельных лодках, сохраняя социальную дистанцию.
А украинский музыкальный фестиваль «Respublica» в этом году состоится в игре Minecraft. Зрителей также ожидают: панорамные онлайн-стрим из локаций Старой крепости, стрим с гримерных и трансляции выступлений на YouTube. Фестиваль можно будет не просто смотреть онлайн, но и взаимодействовать с окружающим пространством с помощью собственного волонтера-гида.
Из-за пандемии коронавируса отменили проведение знаменитого фестиваля «Oktoberfest», который обычно посещают около 6 000 000 человек. Также в этом году не проводили известный Каннский кинофестиваль.
А вот для украинских киноманов во время карантина в онлайне провели фестиваль документального кино «Docudays UA», и уже 25 сентября во этом же формате стартует Одесский кинофестиваль.
Чтобы обеспечить соблюдение карантина, организаторы фестивалей придумывают и другие формы проведения.
В частности, международный фестиваль современного искусства «ГогольFest», который в этом году проходил в Херсоне, начинался с шоу на воде. При этом зрители находились на отдельных лодках, сохраняя социальную дистанцию.
А украинский музыкальный фестиваль «Respublica» в этом году состоится в игре Minecraft. Зрителей также ожидают: панорамные онлайн-стрим из локаций Старой крепости, стрим с гримерных и трансляции выступлений на YouTube. Фестиваль можно будет не просто смотреть онлайн, но и взаимодействовать с окружающим пространством с помощью собственного волонтера-гида.
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