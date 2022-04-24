Европа допустила препарат компании Moderna к вакцинации подростков

08:35 24 июля Киев, Украина

Следом за Pfizer в Европе допустили к вакцинировании подросткового населения вакцину компании Moderna

Об этом говорится в заявлении европейского регулятора.



"Применение вакцины Spikevax среди детей с 12 до 17 лет будет проводиться по таким же правилам, как и для людей в возрасте 18 и старше", - говорится в сообщении.



Известно, что препарат компании Moderna делается в две дозы с промежутком в четыре недели.

Ранее для подростков в Европе одобрили применение вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech.