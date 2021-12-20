Еврокомиссия: пролонгации контрактов на вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson не будет

По истечении срока действия контрактов на поставку ковид вакцин с производителями AstraZeneca и Johnson & Johnson, они продлеваться не будут. Такое решение на днях озвучила Еврокомиссия.
Об этом пишет Reuters.
Вместо этого Брюссель предпочитает сосредоточиться на РНК-вакцинах против COVID-19 (мРНК), таких как Pfizer и Moderna.
Европейские власти раскритиковали компанию AstraZeneca за несоблюдение обещанных объемов поставок.
Европейские власти раскритиковали компанию AstraZeneca за несоблюдение обещанных объемов поставок.
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