Еврокомиссия: пролонгации контрактов на вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson не будет



Об этом пишет Reuters.

"Европейская комиссия, по согласованию с руководителями многих стран ЕС, решила, что контракты с компаниями, производящими (вирусные векторные) вакцины, действующих на текущий год, не будут продолжены после окончания срока их действия", - пишет издание.