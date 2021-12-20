Еврокомиссия: пролонгации контрактов на вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson не будет

15:55 14 Апрель Киев, Украина

По истечении срока действия контрактов на поставку ковид вакцин с производителями AstraZeneca и Johnson & Johnson, они продлеваться не будут.  Такое решение на днях озвучила Еврокомиссия.

Об этом пишет Reuters.
"Европейская комиссия, по согласованию с руководителями многих стран ЕС, решила, что контракты с компаниями, производящими (вирусные векторные) вакцины, действующих на текущий год, не будут продолжены после окончания срока их действия", - пишет издание.
Вместо этого Брюссель предпочитает сосредоточиться на РНК-вакцинах против COVID-19 (мРНК), таких как Pfizer и Moderna.

Европейские власти раскритиковали компанию AstraZeneca за несоблюдение обещанных объемов поставок.