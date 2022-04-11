Еврокомиссия признала запрет на полеты неэффективной мерой

20:38 13 ноября Киев, Украина

Еврокомиссия пришла к выводу, что в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией, такая мера, как запрет авиаперелетов, совершенно бесполезна.

Об этом в пятницу, 13 октября, сообщает ведомство.

"Мы не считаем запреты на перелеты эффективными в сдерживании пандемии", — говорится в документе, подписанном еврокомиссаром по транспорту Адиной Валеан.

В мае Еврокомиссия разрешила странам Евросоюза (ЕС) сохранить авиационные ограничения, введенные в условиях распространения вируса, но полгода спустя пришла к выводу о необходимости снятия мер.



Кроме того, в Европе сочли более эффективным соблюдение санитарных норм на борту во время перелетов. Данная рекомендация представлена на рассмотрение Европарламенту и Совету стран ЕС.



В сентябре Еврокомиссия предложила ввести единую систему ограничений для поездок внутри ЕС в условиях пандемии коронавируса и тем самым облегчить перемещения для туристов. В частности, речь идет о внедрении так называемой системы «светофора», согласно которой страны будут разделены на три группы в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19.



В конце июня совет ЕС согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз и составил списки стран, граждане которых могут свободно въезжать на территорию объединения. Критериями при отборе станут эпидемиологическая обстановка в той или иной стране, меры для сдерживания эпидемии, а также «экономические и социальные соображения». Перечень регулярно пересматривается в связи с изменением ситуации с распространением коронавируса.