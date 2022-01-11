Еврокомиссия: анализ сточных вод - источник информации о распространении вируса и его штаммов

11:59 03 Май Киев, Украина

Благодаря регулярному забору проб из сточных вод, можно говорить о степени распространения вируса в регионе.



Об этом сообщает "Европейская правда".



"Важно, чтобы страны ЕС как можно быстрее установили эффективные системы мониторинга сточных вод и обеспечили немедленное поступления соответствующих данных органам здравоохранения", - заявил еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, обнародованном в воскресенье, 2 мая.



По словам еврокомиссара, должны быть использованы все имеющиеся возможности для выявления вируса и его вариантов.



"Контроль за сточными водами может быть экономным, быстрым и надежным источником информации о распространении вируса и его вариантов среди населения", - отметил Синкявичюс.



Такая система мониторинга сточных вод может быть создана в срок до шести месяцев, убежден еврокомиссар.



Речь идет о дополнительном вспомогательном инструменте мониторинга для принятия решений государственными органами здравоохранения, сказал еврокомиссар. Он убежден, что в городах и крупных общинах должны принимать по возможности две пробы из сточных вод в неделю, и если вирус в них отсутствует, то можно говорить о том, что это регион с низким риском распространения вируса.



При этом Синкявичюс сослался на опыт Барселоны, власти которой осуществляют забор проб сточных вод для анализа ситуации с употреблением наркотиков.