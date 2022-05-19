Если вы болеете гриппом - это не значит, что у вас нет коронавируса

18:47 16 декабря Киев, Украина

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в этом сезоне, по сравнению с прошлым, выросла более чем на 10%. Среди инфицированных гриппом медики часто обнаруживают коронавирус

Об этом свидетельствует статистика Минздрава, опубликованная в среду, 16 декабря.



Как сообщается, за неделю зарегистрировано 279 случаев гриппоподобного заболевания, в том числе у 43 человек взяты образцы материалов для одновременного обследования методом ПЦР на грипп и SARS-CoV-2, определены вирусы гриппа типа В - один случай, SARS-CoV-2 - 13.



Также зарегистрировано 225 случаев тяжелой острой респираторной инфекции. Для обследования методом ПЦР на грипп и SARS-CoV-2 взято 56 образцов. В 18 случаях получены положительные результаты (определено вирусы гриппа типов А (Н1) pdm09 - один случай, В - три случая, SARS-CoV-2 - 14.



Всего за минувшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 183 375 человек, из них 40,6% - дети в возрасте до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 482,6 на 100 тысяч населения, что на уровне эпидемического порога.



За неделю от гриппа вакцинировано 14 780 человек, а с начала эпидемического сезона - 150 615 человек.



С начала сезона показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на 10,1% выше аналогичного периода прошлого сезона.



С 28 сентября по 13 декабря 2020 переболели 4,9% населения страны. Госпитализированы 1,5% больных, в том числе 10 837 детей в возрасте до 17 лет. Летальных исходов не зарегистрировано.



В Минздраве ожидают, что пик заболеваемости гриппом будет в феврале, что усложнит ситуацию с заболеваемостью коронавирусом.



По данным Всемирной организации здравоохранения, меры против коронавируса оказались эффективными в борьбе с сезонным гриппом. Распространение этого заболевания значительно снизилось.