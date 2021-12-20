Еще в двух областях Украины обнаружен британский штамм COVID

Ухудшение ситуации с пандемией в Украине связано также с распространением мутированных штаммов COVID. По информации Центра общественного здоровья Минздрава, британский штамм коронавируса был выявлен не только в Ивано-Франковской, но уже и в Винницкой и Закарпатской областях.
Так, 15 марта вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ получила результаты секвенирования 152 образцов из 200 отправленных на исследование в лабораторию на базе клиники Шарите.
Также определены изменения (del HV69/70 в Spike-protein) в двух образцах из Львовской и Луганской областей.
Ранее полученные результаты секвенирования из клиники Шарите обнаружили в Украине циркуляцию 18 мутировавших штаммов - генетических линий В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 и В2. Они происходили из стран Европы (Италия, Дания, Бельгия и др.), Азии, Великобритании и Австралии.
Циркуляцию мутировавших штаммов, которые имеют южно-африканское или бразильское происхождение, пока не обнаружено.
В ЦОЗ сообщают, что неделю назад отправили еще 338 образцов, отобранных в течение февраля, в лабораторию в Лондоне.
Напомним, два случая британского штамма коронавируса были выявлены в начале марта в Ивано-Франковской области.
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