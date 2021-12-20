Еще в двух областях Украины обнаружен британский штамм COVID

13:34 16 Март Киев, Украина

Ухудшение ситуации с пандемией в Украине связано также с распространением мутированных штаммов COVID. По информации Центра общественного здоровья Минздрава, британский штамм коронавируса был выявлен не только в Ивано-Франковской, но уже и в Винницкой и Закарпатской областях.

Так, 15 марта вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ получила результаты секвенирования 152 образцов из 200 отправленных на исследование в лабораторию на базе клиники Шарите.

"На территориях Винницкой (4 образца) и Закарпатской (2 образца) областей - выявлена циркуляция мутированных штаммов, которые имеют британское происхождение. Это штаммы генетической линии B.1.1.7, мутации N501Y V1 и del HV69/70", - говорится в сообщении.

Также определены изменения (del HV69/70 в Spike-protein) в двух образцах из Львовской и Луганской областей.

Ранее полученные результаты секвенирования из клиники Шарите обнаружили в Украине циркуляцию 18 мутировавших штаммов - генетических линий В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 и В2. Они происходили из стран Европы (Италия, Дания, Бельгия и др.), Азии, Великобритании и Австралии.

Циркуляцию мутировавших штаммов, которые имеют южно-африканское или бразильское происхождение, пока не обнаружено.

В ЦОЗ сообщают, что неделю назад отправили еще 338 образцов, отобранных в течение февраля, в лабораторию в Лондоне.

Напомним, два случая британского штамма коронавируса были выявлены в начале марта в Ивано-Франковской области.