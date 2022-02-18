ЕС выделит странам "третьего мира" вакцины

11:30 22 Май Киев, Украина

Президент Европейской комиссии заявила о готовности Европейского Союза предоставить странам "третьего мира" вакцины от коронавируса. Урсула фон дер Ляйен заявила, что в планах ЕС - выделить около 100 млн доз вакцины от Covid-19. На заседании по вопросам здравоохранения в Риме президент Европейской комиссии также заявила, что поставки планируется осуществить до конца 2021 года.



«Мы должны активизировать усилия по обеспечению доступа к вакцинам для стран с низким и средним уровнем доходов. И мы сделаем свой вклад. Европа стремится до конца 2021 года передать таким странам не менее 100 миллионов доз», – сказала она.



Ранее стало известно, что фармацевтические компании Pfizer и BioNTech предоставят бедным странам бесплатно или по сниженной цене 2 млрд доз вакцины от коронавируса в течение 18 месяцев. Половина из этого объема будет поставлена до конца текущего года.