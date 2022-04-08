ЕС создаст независимое от ВОЗ агентство для борьбы с эпидемиями

Для более эффективной работы в случае возникновения новых эпидемий, Евросоюз принял решение создать агентство по борьбе с эпидемиями, которое не будет зависеть от Всемирной организации здравоохранения.
По словам еврокомиссара по вопросам здравоохранения Стеллы Кириакидес, на территории ЕС агентство сможет самостоятельно объявлять чрезвычайную ситуацию, а также заниматься обеспечением европейских стран вакцинами и медикаментами.
Она отметила, что в начале пандемии наблюдалась нехватка медицинского оборудования и страны ЕС имели крайне ограниченные возможности тестирования. Чтобы предотвратить повторение подобной ситуации в будущем, Евросоюз собирается создать Европейский союз здравоохранения, который будет отслеживать развитие инфекционных заболеваний.
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