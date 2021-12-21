ЕС сократил срок действия COVID-сертификатов

19:31 21 Декабрь Киев, Украина





Ограничение действия сертификата не касается тех, кто до этого времени получит дополнительную - бустерную - дозу вакцины. К примеру, в случае распространенных в ЕС мРНК-вакцин производства BioNTech/Pfizer или Moderna речь идет о третьей прививке, а в случае вакцинации препаратом Jonsson&Jonsson - о второй. Решение Еврокомиссии призвано привлечь все больше людей к вакцинации бустерной дозой. В ЕС надеются, что дополнительная прививка поможет в противодействии распространению омикрон-варианта



Поскольку уровень защиты от коронавирусной болезни COVID-19 у вакцинированных со временем снижается, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) советует получить бустерную дозу вакцины через 6 месяцев после завершения первого курса прививки. В ЕС сократили срок действия сертификатов COVID о вакцинации. Он будет составлять 9 месяцев (270 дней) после последней прививки, предусмотренной производителем для первого курса вакцинации, который раньше считали "полным". Изменения вступят в силу с 1 февраля 2022 года. Такое решение приняла Европейская комиссия.Ограничение действия сертификата не касается тех, кто до этого времени получит дополнительную - бустерную - дозу вакцины. К примеру, в случае распространенных в ЕС мРНК-вакцин производства BioNTech/Pfizer или Moderna речь идет о третьей прививке, а в случае вакцинации препаратом Jonsson&Jonsson - о второй. Решение Еврокомиссии призвано привлечь все больше людей к вакцинации бустерной дозой. В ЕС надеются, что дополнительная прививка поможет в противодействии распространению омикрон-варианта коронавируса , который становится доминантным во все большем количестве стран.Поскольку уровень защиты от коронавирусной болезни COVID-19 у вакцинированных со временем снижается, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) советует получить бустерную дозу вакцины через 6 месяцев после завершения первого курса прививки.

"Сертификат будет действовать еще 3 месяца после упомянутых 6-ти, чтобы нацкампании вакцинации могли быть скорректированы и граждане имели доступ к бустерным дозам”, - говорится в сообщении Европейской Комиссии.

Срок действия бустерной дозы пока не будут определять, ведь в этом отношении пока нет достаточных научных данных.



Ряд стран ЕС ранее на национальном уровне принял решение о том, что прошедшие первый курс вакцинации больше не будут считаться полностью привитыми. Так, с 15 января Франция будет обнулять сертификаты о вакцинации тем, кто не получит бустерную дозу в течение семи месяцев после первого курса прививки. Италия, Португалия, Ирландия и Австрия обязали даже вакцинированных предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус при въезде в страну, в противном случае путешественникам нужно отбыть самоизоляцию.