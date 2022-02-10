ЕС с опаской смотрит на «стабилизацию» волны Covid

06:03 10 Февраль Киев, Украина

Европейский союз с осторожностью приветствует «стабилизацию» последней волны пандемии коронавируса, но знает, что должен сделать больше, чтобы помочь бедным странам, особенно в Африке, с помощью ударов, заявили официальные лица в среду.



«В последние семь-восемь недель мы наблюдаем стабилизацию числа госпитализаций и смертности... и мы видим, что в некоторых государствах-членах они достигли пика со штаммом вируса «Омикрон» — заявила журналистам комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес, присутствовавшая на совместной встрече министров здравоохранения и иностранных дел ЕС в Лионе, Франция.

Она добавила «нам нужно продолжать проявлять осторожность», учитывая те ситуации, которые коронавирус и его варианты спровоцировали за последние два года.



Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца повторил настороженность, заявив, что «игра не окончена», но сказал, что «все европейские страны движутся к управлению новой фазой» пандемии.



Встреча в Лионе, посвященная реагированию Европы на пандемию, стала первой встречей министров иностранных дел и здравоохранения блока, чтобы обсудить предпринятые совместные действия.



Большая часть их обсуждения была посвящена тому, что можно сделать для дальнейшей помощи странам, которые все еще сильно отстают от 72-процентного показателя полной вакцинации ЕС.



Африка была в центре внимания на переговорах, состоявшихся за неделю до саммита ЕС-Африканского союза, который должен состояться в Брюсселе.



Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула во время визита в Сенегал в среду, что ЕС на сегодняшний день передал Африке почти 145 миллионов доз вакцины от Covid и планирует утроить эту цифру к середине июня.



Она также объявила, что ЕС выделяет Африке дополнительные 125 миллионов евро (143 миллиона долларов) в дополнение к уже пожертвованным почти 300 миллионам евро, чтобы помочь распределить дозы, обучить медицинский персонал и ускорить секвенирование генома вируса.



«Здоровье стало геополитической проблемой», — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции во время встречи в Лионе.

«Нам нужно укреплять эту солидарность, и нам нужно укреплять системы здравоохранения», — сказал он.



Омикрон в настоящее время является доминирующим вариантом в большей части Европы.



В нескольких странах ЕС, таких как Франция, Испания, Италия и Бельгия, наблюдается снижение числа случаев заболевания, что позволяет предположить, что пик текущей волны уже пройден.

Однако в других странах, в том числе в Германии, Нидерландах и Словакии, наблюдается рост числа случаев или, по крайней мере, стабилизация уровня.



Уровень смертности от Covid в целом намного ниже, пропорционально, чем в предыдущих волнах — тенденция, связанная с вакцинацией.